Litiges fonciers à grand-Yoff : La mairie organise une grande marche ce mercredi

10 mars 2026 Actualité

L’Etat civil qui risque de céder sa place à une boulangerie, 22 familles du quartier de Khar yalla sont dans le désarroi. Le stade municipal morcelé et le marché de Bignona en passe d’être octroyé, tous ont un point commun : une cession illégale. Face à la grogne grandissante des populations grand-yoffois , la municipalité interpelle l’autorité suprême. Les autorités municipales dénoncent également des opérations de déguerpissement qui, selon elles, fragilisent les populations ainsi que certains équipements publics.

« Ces dernières années, nous assistons à une recrudescence des titres fonciers et des baux attribués sans aucune concertation avec la collectivité territoriale, en l’occurrence la mairie de Grand-Yoff », a déclaré El Hadji Ibrahima Ndiaye, adjoint au maire.

En guise de riposte citoyenne, la mairie annonce l’organisation prochaine d’une marche accompagnée d’une grande mobilisation populaire afin de dénoncer ces problèmes fonciers et d’alerter les autorités sur les préoccupations des habitants de Grand-Yoff.

L’élu cite notamment le cas du marché aux porcs, communément appelé « marché Bignona ». Implanté sur le site depuis 1989, ce marché constitue, selon lui, le seul marché spécialisé de ce type au Sénégal. Or, une partie du site serait aujourd’hui menacée.

La délivrance desdits baux et titres fonciers sans concertation aucune avec la collectivité territoriale, témoigne de l’incohérence de ces attributions foncières s’offusque l’adjoint au maire qui sollicite un certain nombre de mesures  aux fins de desserrer l’étau.


Pour la municipalité, ces situations traduisent une dérive préoccupante dans la gestion du foncier. El Hadji Ibrahima Ndiaye estime aussi que ces pratiques alimentent de nombreux conflits et renforcent le sentiment d’injustice au sein des populations.

