Liverpool : Klopp s’explique pour Keita

Très moyen, Naby Keita (26 ans, 4 matchs en LdC cette saison) a été remplacé à la 42e minute par Thiago Alcântara lors de la défaite de Liverpool contre le Real Madrid (3-1), mardi en Ligue des Champions. Alors que certains parlent d’une humiliation pour le milieu guinéen, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a justifié son choix.

“C’était tactique. C’est le genre de choses que je n’aime pas dans le métier d’entraîneur, parce que vous faites un tel changement et on a l’impression que le joueur est responsable de la performance de l’équipe en première période. Naby n’est pas responsable. Il n’avait pas joué depuis un moment, n’avait pas débuté de match depuis un moment, et il n’était pas dans un grand soir, mais à ce moment-là j’aurais pu faire plus de changements”, a soutenu le coach allemand face à la presse.”Ce n’était pas un problème de Naby. Mais j’ai fait ce changement oui, et maintenant je suis gêné parce qu’on en parle comme si Naby était en faute. Mais c’était juste tactique, c’est tout”, a rajouté Klopp.