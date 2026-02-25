Loi sur la protection des lanceurs d’alerte : La PPLAAF met en place des guides pour accompagner l’application de la loi

Le Sénégal a adopté une loi de protection des lanceurs d’alerte, devenant ainsi le premier pays d’Afrique de l’Ouest francophone à se doter d’un tel cadre. Pour accompagner l’application de cette loi, la Plateforme de protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF) a publié deux guides :

– Un guide d’interprétation juridique qui analyse la loi et son décret, mettant en lumière les points perfectibles du dispositif et proposant des améliorations.

– Un guide pratique qui explique le lancement d’alerte, présente les procédures prévues et oriente vers les canaux appropriés pour sécuriser les démarches.

Ces outils visent à renforcer la sécurité des lanceurs d’alerte et à faciliter le passage à l’action des citoyens qui détiennent des informations d’intérêt général. La PPLAAF dit rester mobilisée pour accompagner les autorités sénégalaises et les acteurs de la société civile dans la mise en œuvre de cette législation.

Voici les liens permettant d’accéder aux guides :

https://bit.ly/4rA1ZM7

https://bit.ly/4tY7BBu

Email : communications@pplaaf.org