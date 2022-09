L’OM dans l’obligation de réintégrer Dieng

Écarté du groupe professionnel par Igor Tudor depuis le début de la saison, Bamba Dieng ne pourra plus être mis de côté aux entraînements. Le règlement de la LFP l’interdit.

Après une dernière journée du mercato à rebondissement et son transfert avorté à l’OGC Nice, Bamba Dieng est finalement retourné à Marseille. Écarté par son entraîneur depuis le début de la saison, la situation de l’international Sénégalais pourrait toutefois évoluer positivement. Alors qu’il s’échauffe avec le groupe et poursuit sa séance seul de son côté avec un préparateur physique depuis le début du mois d’août, le jeune buteur de 22 ans ne pourra plus être laissé de côté aux entraînements.

Tudor doit réintégrer Dieng

Le règlement de la LFP indique qu’à partir du 1er septembre et jusqu’au 30 juin, les clubs ont le devoir de donner à leurs joueurs professionnels sous contrat les moyens de s’entraîner pour leur permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition. L’OM devra donc réintégrer son international Sénégalais dans le groupe professionnel ou, à défaut, créer un second groupe d’entraînement composé d’un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel.