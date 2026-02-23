LONASE : Fin de partie pour les jeux « But » et « Numéro porte bonheur »

Dans un communiqué, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a annoncé l’arrêt définitif de la commercialisation de ses produits instantanés « But ! » et « Numéro Porte-bonheur ». La vente de ces deux jeux cessera officiellement le dimanche 15 février 2026 à minuit.

Conformément à la législation, le retrait officiel et définitif de ces produits interviendra trente (30) jours plus tard, soit le 15 mars 2026 à minuit.

Toutefois, la Lonase a tenu à rassurer les parieurs. En effet, une période transitoire est mise en place pour le paiement des tickets. Ainsi, entre le 15 février et le 15 mars 2026, les gains pourront être récupérés dans les lieux de paiement habituels. De plus, un guichet unique sera ouvert à la Direction Générale de la LONASE durant cette même période d’un mois pour faciliter le paiement des tickets gagnants.

Passé le 15 mars 2026, il ne sera plus possible de réclamer les gains des jeux « But ! » et « Numéro Porte-bonheur », précise le communiqué. En conséquence, la LONASE invite tous les détenteurs de tickets gagnants à se manifester dans les délais impartis.