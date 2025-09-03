Uploader By Gse7en
LONASE – GFM : Le contrat résilié

3 septembre 2025 Actualité

L’Observateur rapporte que la Lonase a résilié «unilatéralement» son contrat de partenariat avec le Groupe futurs médias (Gfm), signé le 21 mai dernier.

La décision, notifiée par lettre recommandée le 29 août, intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux du document contractuel, précise le journal.

Selon le titre de Gfm, cette publication a déclenché « une vague de réactions hostiles » de la part de certains internautes se réclamant du « Projet » du nouveau régime, qui ont appelé « au boycott » et à l’asphyxie du groupe fondé par Youssou Ndour.


Pour informer l’opinion publique, le groupe de presse a rendu publique la lettre de résiliation, tout en s’abstenant de tout autre commentaire pour le moment.

