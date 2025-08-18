Lonase : Une nouvelle qui accable Lat Diop

Une analyse des flux financiers liés à Lat Diop, ancien directeur général de la LONASE, révèle un écart préoccupant de 560 079 438 FCFA entre les montants versés sur ses comptes personnels et les justificatifs officiels disponibles pour la période allant de 2020 à 2023.
Selon les données compilées par le journal Yoor-Yoor Bi, les revenus officiellement justifiés s’élèvent à :
– Salaires LONASE : 257 103 195 FCFA
– Salaires du Trésor : 3 660 268 FCFA
– Revenus fonciers : 19 501 023 FCFA
– Total des justificatifs : 280 264 486 FCFA
Or, les montants versés sur les comptes personnels de Lat Diop atteignent 840 343 924 FCFA, soit un solde injustifié de 560 079 438 FCFA.