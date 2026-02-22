LSDH : Denis Ndour élu nouveau Président

Partager Facebook

La Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) a tenu son 3ème Congrès ce samedi 21 février 2026, à la salle de conférence du centre médico-social de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) au Camp Pénal. Ce congrès a abouti à l’élection de Denis Ndour à la présidence de l’organisation, par un large consensus, pour un mandat de quatre ans (février 2026 – février 2030).

Monsieur Ndour succède, ainsi, à Alassane Seck, qui avait lui-même pris la relève de Me Assane Dioma Ndiaye le 26 février 2022. Tous deux ont été nommés Présidents d’honneur.

Lors de son intervention, le Président sortant, Alassane Seck, a dressé le bilan des actions menées par la LSDH durant ses quatre années de mandat. Il a notamment mis en avant le travail de l’organisation sur des sujets cruciaux tels que les arrestations arbitraires, les détenus politiques, les délits d’opinion, la liberté d’expression et de manifestation, les conditions carcérales, la réinsertion des détenus, et la transparence des processus électoraux via le COSCE.

Pour sa part, le nouveau Président, Denis Ndour, consultant en droits humains et professeur de sciences sociales, a souligné l’importance des organisations de la société civile, et de la LSDH en particulier, pour le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l’État de droit et du respect des droits fondamentaux au Sénégal.

Dans un contexte économique et socio-politique qualifié de « tendu », Monsieur Ndour a annoncé son intention, avec son équipe, de maintenir la constance de la LSDH dans la défense de la charte fondamentale, tout en mettant un accent particulier sur les droits économiques, sociaux et culturels. L’objectif est d’améliorer concrètement les conditions de vie des populations les plus démunies.

Pour ce faire, il compte s’appuyer sur des points focaux régionaux et travailler en étroite collaboration avec les communautés de base, les jeunes, les femmes, les universités et les instituts.

Composition du nouveau bureau de la LSDH (2026-2030) :

– Président : Denis Ndour

– Vice-Président : Pape Sall

– Secrétaire Général : Joseph Bagne Faye

– Chargé de la Formation (promotion des droits humains) : Daouda Diagne

– Chargé des Finances : Matar Diouf

– Secrétaire à l’Organisation : Marvin Rebeiz

– Chargé des questions juridiques (protection des droits humains) : Amath Thiam

– Chargée de la Commission Scientifique et stratégique : Mme Awa Mbengue

– Chargés de la Commission Communication et Partenariat : Mme Coumba Ndao et Ibrahima Coly

– Chargés de la Commission Mobilisation et des Points Focaux régionaux : Sidy Mbaye et Paul Léon Ndiaye

– Présidents d’honneur : Alassane Seck et Maître Assane Dioma Ndiaye

Publié par EL HADJI MODY DIOP