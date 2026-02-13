Lutte contre le trafic de drogue : Des produits psychotropes saisis à Bokhody (Saraya)

La Section de Recherches de Kédougou a conduit, le jeudi 12 février 2026, une opération de sécurisation dans la zone de Bokhody (dans le département de Saraya), entre 08 heures et 18 heures 30 minutes.

Cette intervention a été planifiée à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic international de drogues, notamment de comprimés psychotropes et de chanvre indien.

À l’issue de l’opération, le bilan des saisies se présente comme suit :

– 1 740 comprimés de type Tapentadole 250 ;

– 400 comprimés de type Traamking 225 ;

– 490 comprimés de type Timaking 250 ;

– 300 comprimés de Diazépam ;

– 1,5 kilogramme de chanvre indien ;

– 48 paquets de feuilles à rouler (Rizzla) ;

– 60 sachets de tabac à chicha ;

– 01 sachet de mercure ;

– et 01 motocyclette saisie.

Les trois trafiquants, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite en abandonnant leur chambre ainsi que l’ensemble des marchandises prohibées.