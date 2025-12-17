Lutte contre les inondations : Le gouvernement renforce les infrastructures et les opérations de secours

Face aux défis récurrents des inondations, le gouvernement sénégalais a intensifié ses efforts pour améliorer la gestion des eaux pluviales et protéger les populations vulnérables à travers le pays. Un ensemble d’opérations de maintenance, de curage et de construction d’infrastructures stratégiques a été mené ces dernières semaines, marquant une étape importante dans la résilience du territoire.

Des Opérations de Curage à Grande Échelle

Les équipes du ministère en charge de la Direction de l’Assainissement du Ministère des Eaux et Assainissement ont mené des opérations de curage à travers le pays, avec des résultats notables :

– 600 kilomètres de canalisations* nettoyés, permettant de faciliter l’écoulement des eaux pluviales et de réduire les risques d’inondations dans les zones urbaines et rurales.

– Plus de 10 hectares de bassins de rétention* d’eaux pluviales ont été traités, améliorant la capacité de stockage et de régulation des eaux.

– La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), avec le soutien de 210 camions hydrocureurs, a libéré plus de 500 sites, évacuant un volume total de plus de 10 millions de m³ d’eau, soulageant ainsi des quartiers entiers.

Renforcement des Infrastructures Hydrauliques

En collaboration avec le Génie militaire, plusieurs ouvrages structurants ont été réalisés pour renforcer la gestion des eaux :

– 7 nouveaux bassins de stockage d’une capacité unitaire de 20 000 m³ ont été construits à Kaolack, Kidira, Sangalkam et Bambilor, renforçant les capacités de stockage pluvial.

– 8 digues de protection (totalisant 8 000 mètres linéaires) et 3 537 mètres de murs de soutènement ont été érigés à Ziguinchor (quartiers Alwar, Kandialang, Djibock) et à Bignona (Tenghory), protégeant les populations des crues.

– 14 passerelles piétonnes et un canal de 950 mètres à Thiariack (Kaolack) ont été aménagés pour améliorer la mobilité tout en réduisant les risques d’inondation.

Priorité aux Zones Nord et Cités Religieuses

Des interventions ciblées ont été menées dans des zones sensibles :

– Vallée du Fleuve Sénégal : Plus de 15 km de digues ont été réalisés, protégeant des localités comme Dara Halaybé, Thilogne et Guédé des crues du fleuve.

– Tivaouane : Lancement d’un projet de drainage de 7,7 milliards FCFA, bénéficiant à 86 000 habitants.

– Touba : Outre le projet principal de 28,7 milliards FCFA, 11 milliards FCFA de travaux complémentaires sont en cours, incluant :

– 150 millions FCFA pour l’aménagement de la mairie.

– 433,2 millions FCFA pour le rabattement de nappe autour de la Grande Mosquée.

– Diourbel : Un plan d’urgence de *2,5 milliards FCFA* a été déclenché pour assister les sinistrés et libérer les zones inondées, soulageant les populations durement touchées.

Ces actions s’inscrivent dans la vision du gouvernement de renforcer la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques. Le ministre des Eaux et Assainissement a réaffirmé l’engagement de l’État à poursuivre les efforts de prévention et de gestion des inondations, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers.

Publié par EL HADJI MODY DIOP