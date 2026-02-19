Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1771512481023

Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : Un site aurifère clandestin démantelé à Mouran (Missira)

19 février 2026 Actualité

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières, le détachement du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention n°2 de Saraya, en poste avancé à Saeinsoutou, a mené, le mercredi 18 février 2026, une opération de grande envergure dans le secteur de Mouran de la commune de Missira Sirimana. Un site aurifère clandestin a été démantelé, d’après une information livrée par le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale.

Dans un premier temps, les gendarmes ont procédé à la saisie de 11 équipements, dont quatre groupes électrogènes, cinq motopompes et deux panneaux solaires.


Ensuite, ils ont procédé à la destruction sur place de 23 cracheurs, des engins utilisés pour le traitement et le tamisage du minerai aurifère ainsi que de deux motopompes supplémentaires et plusieurs abris de fortune qui servaient de refuge aux exploitants illégaux.

Tags

Vérifier aussi

1771491559195

Homosexualité, bisexualité, transsexualité, nécrophilie et zoophilie : Vers des peines et amendes plus corsées

Le projet de loi modifiant la loi n65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved