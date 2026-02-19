Lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières : Un site aurifère clandestin démantelé à Mouran (Missira)

Partager Facebook

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières, le détachement du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention n°2 de Saraya, en poste avancé à Saeinsoutou, a mené, le mercredi 18 février 2026, une opération de grande envergure dans le secteur de Mouran de la commune de Missira Sirimana. Un site aurifère clandestin a été démantelé, d’après une information livrée par le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale.

Dans un premier temps, les gendarmes ont procédé à la saisie de 11 équipements, dont quatre groupes électrogènes, cinq motopompes et deux panneaux solaires.

Ensuite, ils ont procédé à la destruction sur place de 23 cracheurs, des engins utilisés pour le traitement et le tamisage du minerai aurifère ainsi que de deux motopompes supplémentaires et plusieurs abris de fortune qui servaient de refuge aux exploitants illégaux.