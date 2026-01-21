Uploader By Gse7en
Lutte contre l’orpaillage clandestin : Trois dragues artisanales et une pirogue détruites à Saeinsoutou (Saraya)

21 janvier 2026 Actualité

Selon des informations relayées par Seneweb, les forces de défense et de sécurité (FDS) ont mené une opération de sécurisation contre l’orpaillage clandestin dans le village de Saeinsoutou, département de Saraya, ce mardi 20 janvier 2026. L’intervention, menée par la brigade de Saraya et le GARSI de Saeinsoutou, a permis de détruire trois dragues artisanales et une pirogue utilisées pour l’extraction illégale d’or dans le fleuve Falémé.

Cette opération fait suite à des renseignements sur des activités d’exploitation illégale d’or alluvionnaire menées par des ressortissants maliens dans cette zone frontalière. Les FDS ont agi avec succès, sans incident majeur, pour mettre fin à ces activités illicites.

L’opération s’inscrit dans la lutte continue contre l’orpaillage clandestin, la protection de l’environnement et la préservation de la sécurité des populations locales. Les FDS réaffirment leur engagement à poursuivre ces actions pour éradiquer les activités illégales dans les zones aurifères de Kédougou.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

