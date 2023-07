Lutte: Eumeu Sène-Tapha Tine, Le choc ficelé pour novembre

Eumeu Sène-Tapha Tine est le nouveau choc des arènes ficelé pour le grand bonheur des amateurs de lutte. Le promoteur Baye Ndiaye signé ce combat de géants, au propre et au figuré, prévu pour se tenir au mois de novembre.

C’est un combat inédit qui vient d’être décroché par le prometteur Baye Ndiaye de Al Bourakh Production. Tapha Tine va défier Eumeu Sène, l’ex roi des arènes. Le frère d’Aziz Ndiaye a réussi à décrocher le combat qui opposera le lutteur de Baol Mbollo au chef de fil de Tyshinger. Ce sera une affiche inédite pour les deux lutteurs qui auparavant ne se sont jamais affrontés.

L’ex-Roi des arènes et leader de Tay Shinger, Eumeu Sène, a rendez-vous avec le Géant du Baol Tapha Tine. Ces lutteurs font partie du cercle restreint des VIP et ne se sont jamais croisés. Très bons bagarreurs et fins techniciens de lutte, Eumeu et Tapha vont incontestablement offrir au monde de la lutte des moments inoubliables.

Il y a quelques jours, Eumeu Sène annonçait être libre pour affronter d’autres lutteurs suite à la blessure de Balla Gaye 2 avec qui il devait en découdre. La tête de file de l’écurie Thy Shinger n’a pas perdu de temps. Il vient de signer un combat qui le propulse au-devant de la scène.

Tapha Tine a, pour sa part, indiqué qu’il va faire une préparation spéciale pour affronter son adversaire. « Notre combat est inévitable. On a suivi nos parcours et on ne s’est jamais affronté. Les poids importent peu, seul le travail est important. Parce qu’on va certainement se préparer en fonction. Qui connaît Eumeu Sene sait que c’est un bon lutteur, un bagarreur et qui ne recule pas », a dit le chef de file de l’écurie Baol Mbollo.