Lutte: Face à Modou LO, Siteu « Quoi qu’il en coûte, je ramènerai la couronne à Dionwar »

À cinq jours de son combat contre le roi des arènes Modou Lo, Siteu a tenu son open presse ce mardi à Dionwar. Le « Tarkinda » a rassuré ses fans et promet de ramener coute que coute la couronne à Dionwar meme s’il est considéré comme l’outsider face au lutteur des parcelles assainies. À quelques jours de son combat contre Modou Lô, Siteu a une nouvelle fois promis le titre de roi des arènes à ses supporters. Une fois n’est pas coutume. Siteu a tenu son Open Press dans son village à Dionwar. Le contexte de son duel face à Modou Lô a ainsi obligé le phénomène de Lansar à prendre toutes les précautions pour ne pas faire atteindre mystiquement par le camp adverse.

Entouré de ses amis, coéquipiers d’écurie et parents sérères, Siteu s’est montré très bouillant. Accompagné par son tambour major Djily Seck, le Tarkinda a fait découvrir au public sa nouvelle chorégraphie. Après quelques pratiques mystiques, le phénomène de Lansar s’est adressé très longuement aux siens en langue sérère avant d’affirmer : « Quoi qu’il en coûte, je ramènerai la couronne à Dionwar. Je suis mille fois meilleur que Modou Lô. Je suis de retour chez moi ici à Dionwar et je sens que je suis à ma place. Que me supporters viennent au stade avec leurs plus beaux habits et l’esprit tranquille. Je leur promet de faire le nécessaire dans l’enceinte ».