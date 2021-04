Lutte – Modou Lo vs Ama Baldé : La date officielle du combat enfin dévoilée

C’était dans les tuyaux depuis un moment et c’est désormais officiel. Le combat qui doit opposer Ama Baldé à Modou Lo a été régularisé ce jeudi 29 avril 2021. La date du duel est fixée en mois de décembre.

L’information a été donnée par la structure Luc Nicolai & Co qui organise le combat. L’officialisation a été faite au niveau du CNG en présence du président Bira Sène, du Directeur administratif Ndiamé Diop et des managers deux lutteurs, Birame Gningue (Roc Energie) et Abdou Bakhoum (Falaye Baldé), précise le communiqué qui nous est parvenu. Les deux adversaires du 25 décembre 2021 peuvent déjà bien affûter leurs armes pour bien préparer le choc, dénommé combat Royal, qui aura lieu à l’arène nationale.