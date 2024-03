Lutter contre les inondations : Les engagements pris par le candidat Déthié Fall

Partager Facebook

Le candidat Déthié Fall a organisé des caravanes dans la banlieue dakaroise. La première étape a été le département de Pikine. Là-bas il a promis une fois élu de régler un certain nombre de défis dont les inondations.

«La question des inondations est un problème. On y a travaillé pour trouver des solutions. Nous allons aussi accompagner le secteur informel par la formation, la formalisation et les financements pour que les acteurs puissent accéder aux marchés. Ce secteur contribue énormément à notre produit intérieur brut», a promis Déthié Fall. Accueilli en grande pompe à Guédiawaye, il s’est engagé à développer les secteurs de l’éducation et de la santé. «Guédiawaye occupe dans notre programme une importante part.

C’est en matière d’accès aux emplois, à l’éducation, la santé, l’assainissement et le cadre de vie», a ajouté Déthié Fall. La dernière étape de la journée de ce candidat a été le département de Keur Massar. Ainsi, il a demandé aux populations de croire en son projet pour un changement au bénéfice de tous.