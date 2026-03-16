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Macky à l’ONU : Les auditions débuteront dans la semaine du 20 avril

16 mars 2026 Actualité

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, s’apprête à franchir une étape décisive dans la course au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Selon le journal Libération, parcouru par Senego, les candidats à la succession de l’actuel patron de l’ONU, Antonio Guterres, seront auditionnés à partir de la semaine du 20 avril. Cette phase constitue un moment clé du processus de sélection.

Conformément à la procédure en vigueur, chaque prétendant disposera d’environ trois heures pour exposer sa vision de la gouvernance de l’organisation, répondre aux questions des États membres et échanger avec des représentants de la société civile.


Pour Macky Sall, dont la candidature a été présentée par le Burundi, cette audition représentera un test important face à plusieurs personnalités de premier plan sur la scène internationale.

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