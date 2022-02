Macky rebaptise le stade du Sénégal Abdoulaye Wade

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le Parti démocratique sénégalais (Pds) a indiqué avoir été informé que le nouveau stade du Sénégal portera le nom de « Stade Abdoulaye Wade », le 22 février à l’occasion de son inauguration par le président de la République Macky Sall.

« Ala suite de la lettre adressée la semaine dernière par le Président de la République, Macky Sall au Président Abdoulaye Wade l’informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d’abord à féliciter le President Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu’il accepte », peut-on lire dans le communiqué signé Mayoro Faye, chargé de Communication du Pds.

Le Président Macky Sall avait déjà annoncé le 8 février au Palais en décorant les champions d’Afrique, que l’ancien président de la République serait l’invité d’honneur de la cérémonie d’inauguration.

L’inauguration de ce bijou de dernière génération équipé des technologies VAR et Goal Line Technologies et construit en 78 semaines va être rehaussée avec la présence d’au moins 5 chefs d’Etat. Mais également d’un match de gala entre légendes sénégalaises et légendes africaines comme Didier Drogba, Okocha etc.

Le Stade abrite également d’un musée qui va porter le nom de Pape Bouba Diop, ancien international sénégalais, décédé en 2020 des suites d’une maladie.