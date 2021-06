Macky reprend ses tournées économiques

A peine revenu de sa tournée économique du 29 mai au 1er juin 2021, Macky Sall entame une nouvelle tournée à partir du 12 juin prochain. Le Chef de l’Etat a entamé, à partir de samedi, une tournée de trois jours dans les régions de Kaffrine (centre) et Kédougou (Est) au cours de laquelle il a inauguré des infrastructures sanitaires, routières, et procédé au lancement de travaux de nouvelles infrastructures. Macky Sall a procédé au lancement des travaux de la phase 2 du PUDC dans la région, à la mise en service du réseau électrique des villages de Tomboroncoto, Ngari et de Maroucounding. A Kaolack, il a visité le chantiers de l’aéroport de Kahone avant de rendre visite aux familles religieuses de Médina Baye et de Léona Niassène.

