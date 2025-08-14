Magal 2025 : L’hécatombe chez les motards, 11 motocyclistes tués

Partager Facebook

Jusqu’au mercredi 13 août à 18 heures, l’unité de la brigade nationale des pompiers travaillant dans la ville sainte de Touba et ses environs pour assurer la sécurité et l’assistance médicale durant la 131ème édition du Grand Magal a réalisé un nombre total de 395 interventions pour 640 personnes touchées, dont 21 ont perdu la vie.

D’après le commandant Yatma Diéye, parmi les 395 interventions, 240 concernent des incidents de la route, générant 575 blessés, dont 18 personnes décédées. Les incidents impliquant des motos se chiffrent à 135, avec 165 blessés, dont 11 personnes décédées.

Dieum Diagne, ange des motards tué

Dieum Diagne, membre dévoué de l’équipe de dépannage dakar_scooter_officiel, a perdu la vie ce lundi alors qu’il faisait route vers Touba, dans le cadre du Magal. Durant toute la journée, il avait offert son aide à de nombreux conducteurs en difficulté, intervenant bénévolement pour dépanner des motos en panne sur la route. Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’entraide, Dieum Diagne était l’un de ces visages familiers du Magal, toujours prêt à tendre la main, sans rien attendre en retour.

Le commissaire spécial de Touba a présenté les premiers résultats des opérations pré-Magal face à la presse. Les opérations de sécurisation ont permis d’enregistrer les résultats suivants : 526 individus interpellés pour diverses infractions, dont 449 pour vérification d’identité, 3 pour nécessité d’enquête, 12 pour détention de chanvre indien, 2 pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyens de transport, 26 pour ivresse publique manifeste, 1 pour conduite sans permis de conduire, 16 pour détention et usage de produits cellulosiques, 4 pour détention d’arme blanche, 4 pour exploitation de débits de boissons sans autorisation, 1 pour flagrant délit de vol, 1 pour tentative de vol, 1 pour offre et cession de produits cellulosiques, 2 pour détention d’ecstasy. Le commissaire a précisé qu’au total, 102 individus ont été présentés au parquet de Mbacké et de Diourbel.