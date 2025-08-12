Magal Touba: Dakar Dem Dikk a convoyé plus de 20 000 pèlerins vers la ville sainte

Pour faciliter le voyage des pèlerins pour la ville sainte de Touba, Dakar Dem Dikk a déployé ses bus dans différents sites à Dakar. Selon leur directeur général, Assane Mbengue, cette initiative est en droite ligne avec leurs orientations pour mettre en place un dispositif dans le souci d’apporter leur contribution pour soulager les Sénégalais. « Cela entre dans le cadre de la réussite de cet événement majeur « , dit-il. Et de poursuivre: »Les Sénégalais commencent à s’habituer à ce dispositif que nous avons commencé depuis 2024. A chaque fois qu’il y a des événements majeurs, on essaye de mettre en place un dispositif avec des points de départ multiples et nos services d’exploitation essayent à chaque fois de venir avec une grande ingéniosité pour permettre le déplacement du maximum de Sénégalais pour rallier à l’événement ». Il tire un bilan satisfaisant de ces opérations. » Nous sommes à presque 28 000 pèlerins que nous avons acheminés à Touba dans des conditions de sécurité et d’organisation qui ont aidé pour améliorer cette édition. Et cela est dû grâce au concours des FDS comme la gendarmerie, la police nationale et les sapeurs-pompiers qui ont quand même mis un dispositif pour permettre la gestion des files d’attente, la sécurité des sites, mais aussi en cas de besoin d’évacuation des sapeurs-pompiers qui étaient sur ces lieux, se félicite-t-il.

Sur la complainte des pèlerins liées au terminus des bus jugé loin de la ville sainte, le directeur de Dakar Dem Dikk indique que des repérages ont été faits avec les autorités locales. « Pour pareils événements, il y a des plans de circulation qui sont édités par la gendarmerie. Nous avons des gros porteurs avec nos bus qui font 12 mètres. Si on veut aujourd’hui les amener jusqu’aux alentours de la mosquée, nous-mêmes, nous allons contribuer à créer beaucoup plus de désordre. Ce qu’on ne souhaite pas et il y a aussi d’autres facteurs qui se sont ajoutés à savoir la pluie ces derniers jours qui a fait que notre site traditionnel était quand même inaccessible. Il y va de la responsabilité des équipes d’exploitation sur le site qui détermine et évalue les facteurs risques et autres avant de définir un point. Le plus important à retenir, c’est que les conditions ont été nettement améliorées en termes d’organisation sur les différents sites », explique-t-il. En ce sens, il laisse entendre que la sécurité a été renforcée ainsi que la mobilisation sur les comportements. « Les pèlerins nous attendent sur le départ du retour. Nous nous réjouissons sur la réussite de ces opérations qui ont dépassé largement les objectifs qui tournaient aux alentours de 20.000 voyageurs. Nous en sommes presque à 28.000 », argue-t-il. A noter que le retour est fixé à partir de jeudi, dès 5 heures du matin.