Mairie de Bargny : BBY dévoile ses investis

Les investis sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de Bargny aux élections municipales du 23 janvier 2022 sont connus. Ils ont été présentés lors d’un grand meeting organisé hier au complexe El Hadji Ndiouga Dieng. Ce fut une très forte mobilisation et tout Benno Bokk Yakaar, sans exception aucune, ont tous répondu à l’appel.

S’exprimant à cette occasion, le maire sortant Abdou Ahmad Seck candidat à sa propre succession renseigne que c’est une liste bien équilibrée par rapport aux cinq zones que comptent Bargny.

«De la tête de liste majoritaire dirigée jusqu’à la fin de liste, la parité est respectée », a déclaré l’édile de Bargny.

Le Président Macky Sall a énormément investi dans le département et dans notre commune, l’équipe sortante a aussi joué sa partition et les populations bargnoises veulent qu’on continue l’aventure. C’est Bargny en marche et nous allons poursuivre sur ce rythme », dit-il, dopé par la foule.

Il répond à l’opposition qui accuse BBY d’être affaiblie à Bargny. «On est en politique et je comprends les opposants mais je leur demande de mobiliser car Bargny a déjà dit oui l’équipe pour continuer le travail déjà commencé. »

« Je préfère passer mon temps à développer une politique d’insertion sociale et environnementale de ces industries dans notre tissu urbain », a-t-il souligné.

114 logements et 250 millions par an

Par ailleurs, le maire sortant a annoncé la construction de 114 logements. « Je donne rendez-vous aux Bargnois fin décembre pour que l’inauguration des maisons témoins ». Autre bonne nouvelle. La Sococim va désormais verser 250 millions par an à la commune de Bargny. Cette somme représente la CEL (contribution économique locale) qui a remplacé la patente.

« La Sococim n’a jamais payé de patente à la commune. Après nos démarches, enfin, elle verse 250 millions par an à la commune dans le cadre de la CEL (contribution économique locale) qui a remplacé la patente. Il s’agit de taxes que paient les entreprises aux communes où elles sont installées ! La mesure est effective depuis cette année », a révélé le maire.

Sada Mbodj