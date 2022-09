Mali: 2 militaires français arrêtés et vite libérés

Au Mali, deux Français ont été arrêtés, hier, jeudi 15 septembre dans l’après-midi, à Bamako, puis libérés ce matin. Une source diplomatique française explique qu’il s’agit de «deux militaires en renfort de l’ambassade» qui faisaient des repérages en ville et prenaient des photos pour l’actualisation du plan d’évacuation des ressortissants français vivant à Bamako. «Ils ont été pris pour des espions et arrêtés, poursuit cette source, mais c’est un malentendu, et nous l’avons expliqué aux autorités maliennes». Les deux soldats ont donc été libérés ce vendredi matin. Sollicités par RFI, les ministères maliens de la Défense et des Affaires étrangères n’ont pas donné suite à ce stade.

L’ambassade de France et le consulat de France avaient fermé leurs portes dès ce vendredi matin, indiquant que l’affaire était prise «très au sérieux». Selon des sources à Paris et à l’ambassade, les militaires bénéficient de la protection diplomatique et n’auraient jamais dû être interpellés et fouillés. L’incident étant jugé clos, les services consulaires ont rouvert vendredi.