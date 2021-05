Mali: Bah Ndaou et le 1er ministre arrêtés

Situation tendue à Bamako depuis l’annonce du gouvernement. Peu après l’annonce du remaniement ministériel, des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Moctar Ouane. Il a eu le temps de déclarer, au téléphone, la présence de militaires chez lui : « Des militaires actuellement chez moi. Ils sont en train de me conduire chez le président de la Transition », Bah N’Daw, avec lequel il partage un mur mitoyen. Un autre témoin de la scène ajoute : « Ce sont les hommes de l’ex-junte qui ont contraint le Premier ministre à se rendre chez le président. Ils étaient armés ».

Le Président de la Transition Bah Ndaou et le 1er ministre Moctar Ouane ont été arrêtés par des militaires et conduits à Kati. Idem pour le Ministre de la Sécurité et celui de la défense.

D’autres informations circulent, mais pas de confirmation. Donc prudence. En revanche, ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que les ténors de l’ex-junte n’ont pas approuvé le remaniement qui a vu deux des leurs quitter le ministère de la Sécurité et celui de la Défense. Et les deux sont de la Garde nationale. Depuis plusieurs jours, on parlait, ici, de mécontentement des militaires. Est-ce une conséquence directe ? Certains le pensent. Il faut attendre pour savoir la suite de l’histoire.