Malika : Un réseau de prostitution clandestine démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a démantelé, ce 09 janvier 2026, un réseau de prostitution clandestine, se soldant par l’interpellation de trois individus, dont deux femmes.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant des activités de proxénétisme et d’incitation à la débauche dans un secteur de la localité. Les investigations et la surveillance mises en place ont permis d’appréhender les suspects en flagrant délit.

La perquisition effectuée dans l’appartement servant de base opérationnelle a permis de saisir :

• Vingt-quatre (24) téléphones portables munis de cartes SIM, utilisés par le principal mis en cause pour coordonner les rendez-vous ;

• Trois (03) carnets sanitaires ;

• Un lot de préservatifs et un appareil de chicha ;

• Une somme d’argent issue de ces activités illicites.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour proxénétisme, prostitution clandestine et incitation à la débauche. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.