Malika : Un réseau de proxénétisme démantelé par la Police

16 janvier 2026 Actualité

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a procédé, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de proxénétisme.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de prostitution clandestine. La brigade de recherches, immédiatement mobilisée, a réussi à interpeller deux mises en cause dans un appartement transformé en maison de rendez-vous. C’est dans ce lieu qu’elles recrutaient des jeunes filles pour organiser leurs rencontres avec des clients.

La perquisition de l’appartement a permis de saisir les éléments suivants :

• Sept (07) téléphones portables ;

• Un carnet sanitaire expiré ;

• Un lot de préservatifs ;

• Une somme d’argent (produit présumé de l’activité illicite).


Les mises en cause ont été placées en garde à vue et l’enquête se poursuit.

