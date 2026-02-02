Maltraitance animale : La Police sévit contre la mise en cage des oiseaux

Partager Facebook

Dans un soucis de lutter contre la maltraitance des animaux, la Police nationale a lancé une vaste opération de lutte contre la mise en cage abusive des oiseaux sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative vise à mettre fin à une pratique longtemps tolérée et à protéger les oiseaux contre la maltraitance et l’exploitation.

Selon des informations relayées par Seneweb, les autorités ont déjà engagé des opérations de contrôle et de saisie, avec des interpellations, des confiscations d’oiseaux et la fermeture de points de vente clandestins. Le phénomène est souvent lié à des rituels mystiques et à un commerce informel exercé à la sauvette.

La Police nationale qualifie ces agissements d’actes de cruauté envers les animaux et d’exploitation mercantile illicite. Cette opération est une nouvelle étape dans la lutte contre la maltraitance animale au Sénégal, après les actions menées contre la maltraitance des chevaux.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

