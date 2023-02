Mamadou Mahtar Diaw, membre du parti PASTEF: « Dans ce pays, le droit de manifester est menacé »

« Les interdictions répétées de manifester et la mort de personnes dans le contexte de manifestations constituent une menace réelle pour le droit de manifester au Sénégal », a dénoncé le responsable Mamadou Mahtar Diaw, membre du parti PASTEF les patriotes .

« Des responsables de Pastef de Mbacké avaient adressé une demande de tenir un meeting à Mbacké et qui a été déclarée « irrecevable » par le préfet. Une interdiction basée sur une inobservation de certaines conditions de forme légalement requises. Sur ces entrefaites, avant même que la Cour suprême saisie, pour un référé administratif par les préposés à l’organisation de la manifestation ne se prononça, certains cadres du parti dans le département, dont Serigne Assane Mbacké ont proclamé publiquement que même sans autorisation, leur manifestation aura lieu», a rappelé l’un des responsables du membre de Pastef en Espagne.

Ce qui a entrainé par la suite de multiples arrestations du meeting interdit de Pastef dont Assane Mbacké et Cie ont été placées sous mandat de dépôt », a fustigé Mamadou Mahtar Diaw avant de citer d’autres cas similaires comme celui de l’activiste rappeur plus connu sous le nom de NIT Doff ., Anibal Jim portant le nombre aujourd’hui, à plus de 113 personnes.

« Dans cette longue et interminable vagues de contestations, il dénonce aussi, les atteintes à la liberté des médias comme le signal de walf coupé de façon arbitraire pendant 7 jours, par le conseil national de régulation de l’audiovisuel. Un fait qui à causé un tord au Group, mais aussi, à l’ensemble des sénégalais épris de justice et de liberté.

Dans ce contexte, Mamadou Diaw et Cie comptent organiser une rencontre le samedi 25 février, à la place Nelson Mandela pour dénoncer les dérives de ce régime totalitaire.