Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 03 24 a 11.44.18

Mame Matar libre, l’enquête se poursuit

25 mars 2026 Actualité

Mame Makhtar Guèye est libre après son audition à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar où il a été convoqué ce matin sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Selon des sources de Seneweb, le responsable de Jamra a été invité par les enquêteurs à rester à la disposition de la justice. Il sera probablement reconvoqué pour des confrontations dans le cadre de la poursuite de l’enquête.

Selon toujours la source, le responsable de Jamra aurait cité Ibrahima Lissa Faye, responsable de la Coordination des associations de presse du Sénégal, et Habibou Dia, directeur de la Communication au Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Informé, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné la convocation de ces personnes pour audition. En attendant ces procédures, Mame Makhtar Guèye a été invité à regagner son domicile.

Pour rappel, le vice-président de l’ONG islamique Jamra est au cœur d’un feuilleton judiciaire suite à sa déclaration controversée relative à la distribution des fonds dédiés à la presse.

 

 

 

 

 

 

Tags

Vérifier aussi

Politique: Me Moussa Bocar Thiam brise le silence et parle «le bilan de plus élogieux du gouvernement Sonko-Diomaye est l’emprisonnement systématique des opposants politiques»

Haute cour de justice: Me Moussa Bocar Thiam n’a pas déféré à la convocation

Convoqué à la Haute cour de justice : Moussa Bocar Thiam n’a pas comparu Ce …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.