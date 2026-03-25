Mame Matar libre, l’enquête se poursuit

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Mame Makhtar Guèye est libre après son audition à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar où il a été convoqué ce matin sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Selon des sources de Seneweb, le responsable de Jamra a été invité par les enquêteurs à rester à la disposition de la justice. Il sera probablement reconvoqué pour des confrontations dans le cadre de la poursuite de l’enquête.

Selon toujours la source, le responsable de Jamra aurait cité Ibrahima Lissa Faye, responsable de la Coordination des associations de presse du Sénégal, et Habibou Dia, directeur de la Communication au Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Informé, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné la convocation de ces personnes pour audition. En attendant ces procédures, Mame Makhtar Guèye a été invité à regagner son domicile.

Pour rappel, le vice-président de l’ONG islamique Jamra est au cœur d’un feuilleton judiciaire suite à sa déclaration controversée relative à la distribution des fonds dédiés à la presse.