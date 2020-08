Manchester City a chiffré son offre pour Lionel Messi

Alors qu’il semble être en pole position pour s’attacher les services de Lionel Messi, Manchester City serait en train de préparer une offre. Et le club mancunien aurait un plan bien précis en tête.

Depuis la défaite contre le Bayern Munich et l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8), rien ne va plus au FC Barcelone. Surtout lorsque l’on parle de Lionel Messi. Mardi soir, les médias argentins affirmaient en chœur, repris rapidement par la presse espagnole, que l’Argentin avait fait part officiellement à ses dirigeants de ses envies de départ. La véritable bombe lâchée, les informations autour de la situation de La Pulga fusaient, comme son envie de ne pas prendre part à la reprise de l’entraînement, avant un démenti rapide.

Mais surtout, les presses de la planète entière essayaient de savoir où Lionel Messi allait poursuivre sa carrière. Des clubs se détachaient rapidement. Manchester City, Manchester United, l’Inter, l’Inter Miami ou encore le Paris Saint-Germain. Et c’est finalement le premier cité qui semble en pole position dans ce dossier, notamment grâce à sa puissance financière. Ce mercredi après-midi, ESPN apportait plus d’informations en expliquant que le plan était de faire venir le joueur de 33 ans chez les Citizens pour plusieurs années avant d’aller dans un autre club du groupe, le New York City FC. Mais encore faut-il ramener l’Argentin en Angleterre…

Les Citizens prêts à inclure deux joueurs ?

Justement, cela tombe bien car ESPN semble en savoir un peu plus sur l’offre à venir de Manchester City. D’après le média américain, l’objectif des Citizens serait tout simplement de recruter Lionel Messi gratuitement, si ce dernier arrive à être libéré par les Blaugranas, ce qui n’est pas forcément gagné. Mais les dirigeants mancuniens auraient prévu un plan B. La publication nord-américaine écrit également ce mercredi que les Skyblues pourraient sortir entre 118 et 177 millions de dollars (entre 100 et 150 M€) pour tenter de faire craquer le Barça. Avec une autre idée derrière la tête.

Le FC Barcelone étant intéressé depuis quelques jours par Eric García (défenseur, 19 ans) et Angeliño (latéral gauche, 23 ans), Manchester City songerait à inclure les deux joueurs dans la transaction, pour faire ainsi grimper le montant d’un éventuel transfert. Reste désormais à savoir si le club catalan acceptera de laisser filer l’Argentin pour ce montant, en sachant que sa clause libératoire est actuellement de 700 millions d’euros. Mais la bataille juridique entre Lionel Messi et le Barça n’a pas encore débuté, et la clause dans le contrat du joueur, lui permettant d’être libéré à chaque fin de saison, pourrait tout changer.

Auteur Footmercato