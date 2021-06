Manchester City : le patron veut frapper fort lors du mercato !

Finaliste malheureux de la Ligue des Champions, Manchester City veut revenir plus fort dès la saison prochaine. Pour cela, le club anglais est prêt à investir massivement sur le marché des transferts, notamment pour trouver un remplaçant à Sergio Agüero, parti au FC Barcelone au terme de son contrat.

Si «l’appétit vient en mangeant» , Manchester City n’en est visiblement qu’à l’apéritif. Alors que l’excitation de remporter la Premier League reste intacte, l’échec pour la première finale de la Ligue des Champions de son histoire contre Chelsea (0-1), samedi, a mis l’eau à la bouche des dirigeants du club anglais. Et comme attendu, ces derniers comptent bien réaliser un mercato de grande envergure pour permettre à Pep Guardiola de revenir plus fort dès la saison prochaine.

Le boss veut frapper fort

Très discret depuis son arrivée, le richissime président Khaldoon Al Mubarak a pris la parole pour rassurer les fans citizens. «J’ai appris une chose depuis mon arrivée, c’est qu’il faut constamment apporter du talent et de la fraîcheur, surtout lorsque l’on évolue à un niveau très élevé et que l’on est au sommet. Avoir gagné le titre ne signifie pas qu’il faut s’asseoir et savourer. Ce serait la plus grosse erreur. C’est le moment d’envoyer un message fort plutôt, qu’il n’y a pas de satisfaction à simplement gagner la Premier League» , a prévenu le dirigeant émirati sur le site officiel du club.

Si des ajustements seront réalisés à tous les niveaux, l’homme d’affaires affirme que Manchester City fera le nécessaire pour trouver un digne successeur à Sergio Agüero, parti au FC Barcelone au terme de son contrat. «Nous avons perdu une légende importante avec Sergio Agüero. Il va être compliqué de trouver quelqu’un de la même pointure, mais nous allons y arriver. Il y a plusieurs domaines dans le groupe qui ont besoin qu’on investisse, notamment l’équipe. Pas trop non plus. Ce n’est pas une question de chiffres mais de qualité» , a rajouté le boss de la formation mancunienne.

Un 9 de classe mondiale en approche

Bien fourni à toutes les lignes, Pep Guardiola devrait donc récupérer un 9 de calibre mondial dans les semaines à venir. Si l’option Erling Braut Håland, estimé à 150 millions d’euros par Dortmund, reste d’actualité, c’est bien la piste Harry Kane qui semble la plus chaude. Le buteur anglais, qui a réclamé son départ de Tottenham, a fait du champion d’Angleterre sa priorité absolue. Mais pour lui permettre de quitter Londres, City va devoir passer à la caisse, alors que les Spurs attendent entre 150 et 200 millions d’euros. Si les discussions pourraient avancer durant l’été, la possibilité de recruter Romelu Lukaku, dont le départ de l’Inter, en quête de liquidités, n’est pas à exclure, reste également une option plausible.