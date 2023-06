Manifestations du mois de JUIN: Macky Sall considère que ces dérives sont assimilables à des actes de terrorisme 

Le Chef de l’Etat s’est prononcé sur les manifestations du mois de juin suite au verdict du procès Ousmane Sonko et Adji Sarr. Selon Macky Sall, « il y a des moments où notre commun vouloir de vivre ensemble doit nous imposer à nous surpasser ». Le chef de l’Etat regrette les dérives qui se sont produits en début du mois de juin. « Il y a eu de graves dérives qui se sont déroulés. Il est établi que ces actes sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis » annonce le Président Macky Sall lors de son discours après avoir reçu le rapport des mains du Président du comité de pilotage du dialogue national. Il est d’avis que l’entrée prochaine de l’exploitation du pétrole et du gaz doit imposer à faire preuve de plus de vigilance.

Dans un autre registre, le président Macky Sall compte bientôt édifier les sénégalais sur sa participation ou non à l’élection présidentielle de 2024. « Soyez rassuré, je vais répondre très bientôt. Je vais répondre parce que le moment est venu pour répondre pas avant, mais ce n’est pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation.

Et j’apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons. Il faut que cela soit clair. Il y a beaucoup d’excitation, des écrits par ci et des rapports par là. Ce n’est pas ça qui va déterminer les choix du président de la République croyez-moi. Ça sera un choix libre, souverain qui s’exercera, qui sera expliqué aux sénégalais quel qu’il soit et qui sera assumé », soutient le Président de la République. Il donne rendez-vous à ses compatriotes après la célébration de la Tabaski. » Donc ça c’est pour bientôt. Ça sera après la tabaski le temps de permettre aux sénégalais de bien manger leur viande », a-t-il dit.

Par ailleurs, il a précisé que le Sénégal n’a pas de leçon de démocratie à savoir de personne. Il a aussi fustigé le comportement de certains acteurs politiques qui appellent à la violence. Non sans oublier de condamner les saccages des travaux du BRT, les bus Dakar Dem Dikk, les incendies notés à l’Université Cheikh Anta Diop, entre autres, dégâts collatéraux. Toutefois, le président Macky Sall a promis de veiller à la mise en œuvre des propositions du dialogue national.

NGOYA NDIAYE