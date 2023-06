Manifestations violentes : Une accalmie à sauvegarder

Une certaine accalmie depuis dimanche. En effet, après trois jours de fortes manifestations notamment les deux premiers que sont jeudi et vendredi, le calme revient petit à petit au Sénégal nonobstant le fait que, parfois, quelques accrochages sont notés ça et là entre manifestants et forces de l’ordre. Comme ç’a été le cas ce lundi matin à Thiès.

En tout état de cause, après le bilan tiré par la Police le week-end, il y a de quoi y regarder encore de près avant d’entamer une quelconque action au risque de se mettre en danger et de mettre en danger la vie des autres. En effet, ces tireurs sont qualifiés d’éléments infiltrés par la Police. On parle d’étrangers, de forces occultes alors que du côté de l’opposition, on pointe du doigt des nervis.

Un tohu bohu qui pose un réel problème de sécurité publique et qui met tout le monde en danger : Populations et forces de défense et de sécurité.



C’est pourquoi, il urge, pour tous les compatriotes, de se donner la main afin d’éviter que des forces obscures ne profitent de nos contradictions politiques et sociales pour semer le chaos. C’est vrai que du côté de Pastef, il y a de quoi broyer du noir avec la condamnation de leur leader. C’est vrai que face aux difficultés existentielles, beaucoup de jeunes sont frappés par une réelle angoisse, mais la paix et la stabilité du Sénégal est au-dessus de tout. Nous devons nous faire violence et accepter les insuffisances évidentes de notre expérience démocratique avec la toute puissance de l’Exécutif afin de sauver ce beau pays. Ce que Mamadou Dia, Abdoulaye Wade, Karim Wade, Khalifa Sall et bien d’autres ont compris, Ousmane Sonko peut le comprendre et doit le comprendre : Le Sénégal est au-dessus de tout.

Que les batailles politiques non conventionnelles continuent à rythmer la vie ne doit nullement nous pousser à un radicalisme béat. Reculer pour mieux sauter est parfois l’apanage des grands hommes qui, à un moment ou à un autre, ont su mettre de côté leurs ambitions personnelles au profit de l’intérêt de la grande masse.

Assane Samb