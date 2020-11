MARADONA EST TOMBÉ DU LIT QUELQUES JOURS AVANT DE MOURIR

Mario Baudry, partenaire de l’ex-petite amie de Diego Maradona, Veronica Ojeda, a déclaré aux médias argentins que la mort du génie du football mondial était évitable. Baudry affirme que Maradona est tombé de son lit quelques jours plus tôt et qu’aucun examen n’a été fait.

Mario Baudry, le partenaire de l’ex-petite amie de Maradona, pense que la mort de Diego était évitable. Sa relation avec “Pelusa” est très bonne, même s’il fréquente son ancienne partenaire. En effet, le “10” lui a envoyé un message audio pour lui souhaiter le meilleur.

Ainsi, ses déclarations à plusieurs médias argentins visent à critiquer son médecin, Leopoldo Luque, qui fait l’objet d’une enquête pour homicide involontaire. Baudry a déclaré que la mort de l’ancien footballeur aurait pu être évitée et que, quelques jours avant sa mort, il s’était violemment cogné la tête et que personne ne l’avait examiné.

La mort de Maradona était évitable. Luque est une bonne personne, mais si j’ai la meilleure Ferrari du monde et que je la donne à un enfant de cinq ans, il va la détruire. Diego est tombé du lit quelques jours plus tôt, a cogné le côté droit de sa tête contre le mur et ils n’ont pas fait d’examens, ni de radios, rien du tout”, a-t-il commencé à expliquer.

“Lundi, avant de mourir, Diego a dit à Verónica qu’il voulait la voir. Et Vero est allée voir Maradona, mais il n’y avait ni médecin ni personne. Maradona n’avait même pas de salle de bain normale dans sa chambre, il avait des toilettes chimiques, comme celles d’un camping, mais pas de toilettes normales. Et la pièce était très petite. Ce n’était pas le bon endroit pour Diego”, a-t-il conclu.

Certains mots des filles de Diego ont également déjà été divulgués. “Nous avons vu Diego très gonflé, surtout au niveau du ventre et des paupières. On nous avait promis qu’il serait soigné à domicile et là où notre père vivait, ce n’était pas comme ça”, déplore la famille de la légende.

