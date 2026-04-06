Marche du 8 avril: Le FDR apporte son soutien au FSDT

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La plateforme politique FDR a publié, ce lundi 6 avril 2026 à Dakar, une déclaration de soutien au Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT). Cette prise de position intervient à l’avant-veille d’une marche nationale organisée par le front syndical pour protester contre le non-respect du Pacte national de stabilité sociale (PNSS) et dénoncer la dégradation des conditions de vie des travailleurs.

Le FDR fustige l’inaction du gouvernement face à la cherté de la vie et à l’effondrement du pouvoir d’achat. L’organisation politique lie cette crise sociale à une situation économique qu’elle juge critique, citant une perte de confiance des investisseurs et un recul de la croissance hors hydrocarbures en 2025. S’appuyant sur les chiffres de l’ANSD, le communiqué souligne que le taux de chômage atteint désormais 24 % en milieu urbain et 30 % en milieu rural.

Dans sa déclaration, le FDR rejette fermement les mesures d’austérité annoncées le 3 avril dernier par le Premier ministre. La conférence des leaders dénonce une pression fiscale de plus en plus lourde sur l’entreprise sénégalaise et exprime sa solidarité entière au monde du travail face aux difficultés rencontrées par les secteurs du BTP et du monde rural.