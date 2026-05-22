Marché « Séras » de Pikine : il détourne 11,8 millions FCFA et invoque une « attaque mystique »

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Au marché « Séras » de Pikine, C. Fall, alias Cheikh Babou, gérant d’une caisse regroupant 82 membres, a été interpellé puis déféré au parquet par la Division des investigations criminelles (Dic) pour abus de confiance.

Selon Libération, qui relaie l’information, l’affaire fait suite à une plainte déposée par C.T. Sall, qui affirme avoir versé 13 millions de francs CFA dans cette caisse entre 2020 et 2023. Mais lorsqu’il a demandé à récupérer son argent, le gérant n’a pas été en mesure de le rembourser.

Entendu par les enquêteurs, détaille le journal, C. Fall a reconnu avoir reçu 12,1 millions du plaignant et ne lui avoir restitué que 300 000 F CFA, soit un reliquat de 11,8 millions. Pour justifier ce trou financier, il a déclaré avoir été victime d’une « attaque mystique » en 2022, alors qu’il s’apprêtait à distribuer 60 millions aux membres de la caisse.

Lors de la confrontation, le mis en cause a sollicité un délai pour rembourser la somme due au plaignant. La même source ajoute que les antécédents du gérant ne jouent pas en sa faveur : il a déjà été condamné en 2024 à six mois de prison, dont un mois ferme, pour des faits similaires d’abus de confiance.