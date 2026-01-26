Maroc : Des avocats annoncent une plainte contre Abdoulaye Fall

Partager Facebook

Le Club des avocats au Maroc a vivement réagi aux déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qu’il qualifie d’infamantes à l’égard du Royaume du Maroc et de la Confédération africaine de football (CAF). Dans un communiqué rendu public, l’organisation estime que les accusations selon lesquelles le Maroc « manipulerait la CAF » dépassent largement le cadre de la critique sportive pour relever, selon elle, de la calomnie institutionnelle.

Le Club considère que la mise en cause de l’équité procédurale de la CAF constitue une atteinte directe à l’intégrité et à la crédibilité de l’instance continentale. Il souligne que ces allégations, jugées dénuées de toute preuve, portent gravement atteinte à l’honneur des institutions sportives marocaines et africaines, et participent à fragiliser la cohésion du football sur le continent.

Selon le communiqué, ces déclarations ne sauraient être assimilées à de simples opinions sportives, mais constitueraient une violation manifeste des principes fondamentaux édictés par la FIFA et la CAF, notamment en matière de neutralité, de loyauté et d’intégrité. Le Club des avocats au Maroc évoque plusieurs dispositions des codes d’éthique et disciplinaires des deux instances, estimant que les propos incriminés peuvent être juridiquement qualifiés de diffamation et de comportement offensant, passibles de sanctions allant d’amendes à des interdictions d’activité.

Face à cette situation, le Club annonce son intention de saisir officiellement les organes juridictionnels compétents de la FIFA et de la CAF, conformément aux procédures en vigueur, afin qu’une enquête préliminaire soit ouverte et que les suites appropriées soient envisagées.

En conclusion, le Club des avocats au Maroc rappelle qu’aucune frustration sportive ne peut justifier, selon lui, des sorties médiatiques susceptibles de porter atteinte à la dignité du football marocain et à l’esprit de fraternité africaine, appelant au respect des institutions et des valeurs qui fondent le sport continental.