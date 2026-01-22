Maroc : Le procès des 17 supporters sénégalais renvoyés

Partager Facebook

Le Tribunal de Rabat a suspendu l’audience concernant les 17 supporters sénégalais après que le Ministère public marocain a demandé le renvoi du procès. La Défense, coordonnée par Me Kabou, a introduit une demande de liberté provisoire pour les prévenus.

Il est probable que le juge examine les motifs de la demande de renvoi et de la demande de liberté provisoire avant de prendre une décision. À noter que la décision du juge sera basée sur les éléments présentés par les parties et sur les dispositions légales applicables. Nous attendons donc la décision du juge pour connaître la suite de cette affaire.

Pour rappel, ces 17 sénégalais ont été arrêtés en marge de la finale de la CAN opposant le Maroc au Sénégal et à l’issue de laquelle le Sénégal est sorti vainqueur en s’imposant par 1 but à 0 en prolongation.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com