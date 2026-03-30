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Maroc : Le procès des 18 supporters sénégalais encore renvoyé

30 mars 2026 Sport

Nouveau rebondissement dans l’affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN 2025. Alors que la reprise du procès en appel était prévue ce lundi 30 mars à Rabat, l’audience a de nouveau été reportée, cette fois au 13 avril, selon des informations de Sud FM.

Initialement ouvert le 16 mars avant d’être renvoyé pour permettre à la défense de préparer les dossiers, ce procès connaît ainsi un second report. Les 18 prévenus, détenus depuis les incidents du 18 janvier, restent poursuivis pour  » hooliganisme « , avec des accusations portant sur des actes de violence, des jets de projectiles, une tentative d’envahissement de la pelouse et des dégradations d’équipements sportifs, des faits contestés par la défense. En première instance, les peines prononcées avaient été lourdes, neuf supporters condamnés à un an de prison, six à six mois et trois autres à trois mois.

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