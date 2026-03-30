Maroc : Le procès des 18 supporters sénégalais encore renvoyé

Initialement ouvert le 16 mars avant d’être renvoyé pour permettre à la défense de préparer les dossiers, ce procès connaît ainsi un second report. Les 18 prévenus, détenus depuis les incidents du 18 janvier, restent poursuivis pour » hooliganisme « , avec des accusations portant sur des actes de violence, des jets de projectiles, une tentative d’envahissement de la pelouse et des dégradations d’équipements sportifs, des faits contestés par la défense. En première instance, les peines prononcées avaient été lourdes, neuf supporters condamnés à un an de prison, six à six mois et trois autres à trois mois.