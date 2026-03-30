Maroc : Le procès des 18 supporters sénégalais encore renvoyé

Nouveau rebondissement dans l’affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN 2025. Alors que la reprise du procès en appel était prévue ce lundi 30 mars à Rabat, l’audience a de nouveau été reportée, cette fois au 13 avril, selon des informations de Sud FM.
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