Maroc : Le procès des supporters sénégalais à nouveau renvoyé au 12 février

Le procès des supporters sénégalais détenus au Maroc a été renvoyé au 12 février prochain en raison d’un mouvement de grève des avocats locaux. L’annonce a été faite par maître Patrick Kabou, l’un des avocats qui suit l’affaire de près.

Selon lui, la représentation diplomatique et consulaire sénégalaise était présente à l’audience, ainsi que d’autres compatriotes, dont le président du 12e Gaïndé. La robe noire précise qu’une demande de libération provisoire (LP) a été déposée à nouveau.

Poursuivant, maître Patrick Kabou indique que lui et son équipe sont actuellement en train de visiter les maisons d’arrêt et de détention pour faire le point avec les Sénégalais concernés.

L’avocat se dit néanmoins confiant malgré la complexité de la situation. « Nous faisons face à un combat difficile, mais nous sommes déterminés à poursuivre notre lutte pour la justice et la vérité », a-t-il conclu.

