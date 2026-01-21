Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769014212957

Maroc-sénégal : Des médecins et étudiants marocains vivant au Sénégal appellent au calme

21 janvier 2026 Actualité

Dans un communiqué publié ce mercredi, un appel au calme et à la responsabilité a été lancé par la Ligue des Étudiants Marocains au Sénégal, le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal et les Amicales des étudiants de l’UCAD, face aux tensions suscitées par les événements sportifs récents, notamment la finale de la Can opposant le Maroc au Sénégal.

Les signataires rappellent les liens historiques et fraternels entre les deux pays, fondés sur le respect mutuel et la coopération.

Ainsi, ils invitent les populations à éviter toute provocation, discours haineux ou comportement susceptible d’attiser des tensions, et à privilégier le dialogue et le respect des lois. « Nous réaffirmons notre attachement à la sécurité des personnes et des biens, aux valeurs de paix, de tolérance, de vivre-ensemble et de fraternité africaine », déclarent-ils.

Enfin, les organisations appellent à se fier uniquement aux informations officielles et à œuvrer pour préserver un climat serein et fraternel entre les communautés sénégalaise et marocaine.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260120 2145102

Kalidou Koulibaly à Diomaye et Sonko : « Vous êtes les deux étoiles de notre pays comme ceux de notre maillot national »

Devant une forte assemblée, le  capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a tenu un discours historique …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved