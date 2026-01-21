Maroc-sénégal : Des médecins et étudiants marocains vivant au Sénégal appellent au calme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué publié ce mercredi, un appel au calme et à la responsabilité a été lancé par la Ligue des Étudiants Marocains au Sénégal, le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal et les Amicales des étudiants de l’UCAD, face aux tensions suscitées par les événements sportifs récents, notamment la finale de la Can opposant le Maroc au Sénégal.

Les signataires rappellent les liens historiques et fraternels entre les deux pays, fondés sur le respect mutuel et la coopération.

Ainsi, ils invitent les populations à éviter toute provocation, discours haineux ou comportement susceptible d’attiser des tensions, et à privilégier le dialogue et le respect des lois. « Nous réaffirmons notre attachement à la sécurité des personnes et des biens, aux valeurs de paix, de tolérance, de vivre-ensemble et de fraternité africaine », déclarent-ils.

Enfin, les organisations appellent à se fier uniquement aux informations officielles et à œuvrer pour préserver un climat serein et fraternel entre les communautés sénégalaise et marocaine.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com