Marseille: Des nouvelles de Ismaïla Sarr

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est une véritable hécatombe pour l’OM. Pendant la trêve internationale, le staff marseillais a perdu cinq joueurs ! Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr et Bamo Meité sont forfaits pour la réception de Paris dimanche. L’ancien Lorientais pourrait même l’être jusqu’à la fin de la saison. Pape Gueye et Ulisses Garcia sont espérés dans le groupe pour le Classique.

D’après La Provence, Jonathan Clauss devrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition suite à sa lésion aux ischios jambiers contractée contre le Chili mardi. Pour Ismaïla Sarr, qui a sensiblement la même blessure, L’Équipe annonce au moins trois semaines d’indisponibilité. La réception de Paris, le déplacement à Lille et la double confrontation contre Benfica se feront donc vraisemblablement sans eux…

Publicités

Une infirmerie qui déborde

Outre les forfaits assurés de Jonathan Clauss, Bamo Meïté et Ismaïla Sarr, d’autres joueurs ne seront pas là dimanche. Les jeunes Simon Ngapandouetnbu et Bilal Nadir, blessés au genou, en ont fini de leur saison. Valentin Rongier et Amir Murillo ont repris la course, mais toujours pas l’entraînement collectif. A trois jours du choc contre Paris, il reste de l’espoir pour les incertains.

En plus d’Ulisses Garcia et Pape Gueye, Jean Onana et Leonardo Balerdi, forfaits de dernière minute avant Rennes-OM, sont toujours très incertains. C’est aussi le cas de Samuel Gigot, qui n’a pas encore repris les séances collectives après son problème à la clavicule. Douze patients pour les docteurs de l’OM alors qu’arrive le sprint final…