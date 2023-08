Marseille: En difficulté, Marcelino vole au secours d’Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye connait un début difficile avec l’Olympique Marseille. Arrivé en rock star dans son club de cœur, l’attaquant sénégalais galère à marquer son premier but sous les couleurs phocéennes.

Remplacé à la 65e minute lors de la rencontre contre Brest, Iliman Ndiaye a livré une prestation décevante devant plus 60.000 supporters de l’Orange Vélodrome. L’Olympique Marseille a pu compter sur Chancel Mbemba et Ismaila Sarr, qui ont marqué les buts de la victoire face à Brest lors de la troisième journée.

Déçu de sa prestation, l’ancien joueur de Sheffield était mécontent sur le banc des remplaçants. A la fin de la rencontre le coach de Marseille Marcelino s’est prononcé sur le cas Iliman Ndiaye.

« Concernant Iliman, c’est un jeune joueur. J’ai un peu la sensation qu’il veut que tout arrive très très vite, c’est en tout cas ce que tout le monde demande. Mais, voilà dans la vie il y a aussi un processus à suivre mais on va l’aider. On pense que c’est un bon joueur et quand il est en difficulté, on est là, joueurs comme staff, pour l’aider. Il a besoin de marquer comme tous les attaquants et il le fera très vite. Pour l’instant, il doit profiter et prendre plus de plaisir à l’OM, dans ce superbe stade avec ce superbe public. Parce que les buts arriveront pour lui… » a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse.