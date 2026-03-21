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Massalikoul Djinane : conscience, éthique et sens de la responsabilité au cœur du sermon

21 mars 2026 Actualité

C’est dans la ferveur que la Grande Mosquée  Massalikul Djijane de colobane a sacrifié de nouveau  à la tradition. Le  prêche du fils de cheikh Abdou Khadre Mbacké a été axée sur la conscience, l’éthique et le sens de la responsabilité, véritables garde-fous d’un harmonieux vivre-ensemble.

Un message auquel de nombreuses personnalites venues prendre part a la prière, s’approprie. Les politiques estiment que nul ne doit saper les relations qui lient chacun d’entre nous et ce malgré la chapelle politique des uns et des autres.

Cet appel pressant du guide religieux, en droite ligne avec le message porté par le président de la République,s ymbolise la culture de l’amour de son prochain, qui a longtemps fait la fierté du Sénégal, embouchent nos différents intervenants.

 

 


 

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