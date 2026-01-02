Massification de Pastef : L’inspecteur Gueladjo Ba en tournée dans la commune de Kamb

Le moins que l’on puisse dire est que l’inspecteur de la jeunesse et des sports Gueladjo Ba œuvre pour la massification du parti Pastef d’Ousmane Sonko dans la commune de Kamb (département de Linguere). En effet, l’Inspecteur Gueladjo Ba a effectué, mercredi dernier, une tournée de proximité et de remobilisation des militants du Pastef dans la commune de Kamb.

Accompagné de responsables politiques de PASTEF de la commune de Kamb, il ( inspecteur Ba) a rencontré des militants pastefiens dans le but de renforcer l’ancrage politique du parti et de consolider durablement sa base dans la commune de Kamb.

Selon l’inspecteur Gueladjo Ba, cette tournée l’a conduit respectivement dans les villages de Nguentou Thily, Mbéthio, Ndiao, Louye et Batale tous de la collectivité territoriale de Kamb. À signaler que la rencontre avec ses sympathisants aura permis de faire des échanges francs et constructifs qui ont permis de réaffirmer la mobilisation constante des militants autour des idéaux et du projet politique de PASTEF.

À souligner qu’a chaque étape de sa tournée, les militants ont renouvelé leur adhésion totale et leur soutien indéfectible à la dynamique impulsée par le nouveau régime convaincus que les réformes engagées répondront aux aspirations légitimes des populations.

Face à ses militants , l’inspecteur Gueladjo Ba déclare <<Unis et déterminés, nous poursuivons le combat pour un PASTEF plus fort, mieux structuré et victorieux dans la commune de Kamb.>>.

Dans tous les cas, Inspecteur Gueladjo Ba est en train de baliser le terrain dans la commune de Kamb au profit du parti Pastef.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)