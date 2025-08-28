Match contre Soudan et la RD Congo : La liste de Pape Thiaw

Le sélectionneur national des lions de la Téranga a publié la liste des 26 Lions retenus pour affronter le Soudan et la Republique démocratique du Congo, dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sadio Mané fait son retour en équipe nationale après son absence face à l’Angleterre et Moustapha Mbow est convoqué pour la première fois.

LISTE DES GARDIENS

EDOUARD MENDY, MORY DIAW ET YEHVANN DIOUF

DÉFENSEURS

KALIDOU KOULIBALY, ABDOULAYE SECK, ABDOU DIALLO, MOUSSA NIAKHATÉ, ISMAIL JAKOBS, EL HADJI MALICK DIOUF, ANTOINE MENDY ET MOUSTAPHA MBOW

MILIEUX

IDRISSA GANA GUEYE, LAMINE CAMARA, HABIB DIARRA, PATHÉ CISS, PAPE GUEYE, KREPIN DIATTA, CHEIKH NIASSE ET PAPE MATAR SARR

ATTAQUANTS

SADIO MANE, NICOLAS JACKSON, ISMAILA SARR, ILIMAN NDIAYE, CHERIF NDIAYE, BOULAYE DIA ET CHEIKH TIDIANE SABALY