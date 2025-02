Match SOUDAN-SÉNÉGAL: La Federation Sénégalaise de Football (FSF) exige des garantie de sécurité ou la délocalisation du match

Partager Facebook

Une qualification a une phase finale de coupe du monde de la Fifa est une affaire de gros sous, surtout pour des sélections africaines. Voilà pourquoi, la Fédération sénégalaise de football, après avoir marqué son étonnement sur la programmation du match Soudan-Sénégal à Benghazi en Libye, exige des garanties de sécurité et de sureté suite aux désagréments subis par le Nigeria et le Benin, a défaut d’une délocalisation.

L’heure est à la vigilance. L’enjeu en veut la chandelle. Et pour cause, une qualification a une phase finale de coupe du monde de la Fifa est une affaire de gros sous. Soudan -Sénégal au Benina Stadium-Benghazi, le 22 mars 2025 a partir de 19 heures ! Ce n’est plus une rumeur. C’est devenu une information. En effet, la Fédération internationale des associations de football (FIFA) a, par lettre en date du 18 février, informé, la Fédération sénégalaise de football (FSF) de la tenue de cette rencontre en terre libyenne pour le compte de la 5eme journée des qualifications de la coupe du monde de football United 2026 (Etats-Unis, Mexique et Canada) entre le Soudan leader du groupe B avec 10 points + 6 et son dauphin, le Sénégal (8 points + 5).

Toutefois, comme on pouvait s’y attendre la réponse de la FSF n’a pas tardé à tomber. Dans une lettre adressée à Gordon Savic, Responsable des qualifications et des matchs internationaux à la Fifa, l’instance fédérale marque d’emblée son étonnement. « Nous vous accusons bonne réception de votre courriel du 18 Février 2025 relatif à la programmation des matches de Mars 2025 comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Cette programmation a retenu notre attention à plus d’un titre. Tout d’abord, le match Soudan vs Sénégal est prévu en Libye (Benina Stadium-Benghazi) où la situation sécuritaire et les antécédents vécus par les sélections qui s’y sont rendues dernièrement nous poussent à émettre de vives réserves sur le choix porté sur ce site », lit-on dans la missive envoyée au responsable des programmations des matches avec des ampliations à l’administration de la CAF et de la FIFA.

« Ainsi, à défaut de délocaliser le match, la FSF sollicite que la FIFA et la CAF prennent toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité et la sureté de sa délégation durant tout son séjour en terre libyenne », précise l’administration fédérale sénégalaise. « Par ailleurs, nous vous faisons constater que le Sénégal est la seule équipe à être programmée dans un intervalle de trois jours entre le premier match en Libye et le deuxième au Sénégal, alors que son adversaire aura bénéficié d’un jour de repos supplémentaire », fait encore remarquer la FSF.

Les cas du Nigeria et du Benin

Il faut noter que la Libye est en passe de devenir un cas. Lors des dernières qualifications à la Can Maroc, deux équipes y ont vécu des calvaires inouïs. D’abord, ce sont les Super Egales du Nigeria, qui avaient refusé de jouer le match à Benghazi le 15 octobre 2024. Les vice-champions d’Afrique avaient invoqué de mauvais traitements subis à leur arrivée dans le pays quelque 48 heures avant le coup d’envoi.

Les images et vidéos des joueurs et les officiels nigérians retenus dans un aéroport fermé à clé pendant plus de 16 heures, à près de 250 km de leur destination, après que leur vol charter a été détourné l’approche de Benghazi avant d’atterrir à Bayda, étaient devenues virales dans les réseaux sociaux. Les coéquipiers de Lookman Ademola, joueur de l’année de la CAF avaient déclaré qu’ils n’avaient eu accès ni à de la nourriture ni à de l’eau et qu’ils n’avaient pas été contactés par les autorités libyennes au cours de cet épisode, et qu’ils avaient décidé de rentrer au Nigeria plutôt que d’honorer le match.

La sentence de la CAF ne s’était pas faite entendre. Le Nigeria a été déclaré vainqueur sur tapis vert (3-0).