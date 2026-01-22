Uploader By Gse7en
Mauritanie : Sept militaires disparus en mer

22 janvier 2026 Actualité

Une opération de sauvetage en mer a mal tourné au large de Nouakchott, en Mauritanie. Sept militaires mauritaniens sont portés disparus après avoir tenté de secourir une vedette de la marine nationale immobilisée par des filets.

Selon le ministère de la Défense mauritanien, le contact avec les sept marins a été rompu mardi soir. Les forces navales et aériennes ont immédiatement lancé des opérations de recherche pour retrouver les disparus.

La vedette de la marine, qui avait été immobilisée par des filets abandonnés, a pu être rapatriée au port de Nouakchott mais les sept militaires qui l’aidaient à se dégager sont toujours introuvables.


Les autorités mauritaniennes informent que les recherches se poursuivent pour retrouver les militaires disparus.

