MAURITANIE : Trois personnes dont un douanier déférées au parquet pour trafic d’alcool

La police mauritanienne à Rosso a déféré mercredi devant le parquet de la ville trois personnes, suspectées dans une affaire de trafic et vente d’alcool. Selon notre correspondant à Rosso, parmi les personnes déférées un douanier, une femme et le propriétaire d’une barque pour le transport de marchandises. La police mauritanienne avait annoncé hier mardi la saisie d’une quantité d’alcool à bord d’une pirogue au point de passage de Jidr El Mohgen, frontalier avec le Sénégal. La pirogue, selon une source sécuritaire, appartient à un mauritanien qui s’apprêtait à livrer la cargaison à un douanier travaillant avec une femme mauritanienne qui se livre à la vente de l’alcool à Nouakchott. Celle-ci, selon la police, a été acheminée mardi par la police, depuis sa maison à El Mina à Nouakchott vers le commissariat de Rosso pour les besoins de l’enquête. Selon les informations révélées par la police, la pirogue, conduite par un étranger, transportait 30 caisses d’alcool et 360 cannettes de bière qui devaient être livrées à Nouakchott. Les premières données, selon les mêmes sources, l’étranger est lié à un réseau local qui facilite l’opération de transport des quantités d’alcool vers la capitale.

