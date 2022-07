MBEUBEUSS : La décharge change de visage

La décharge de Mbeubeuss reste une hantise pour les populations environnantes. Et, pour plus de sécurité, le Promoged a misé sur un projet d’embellissement de la devanture. Les autorités annoncent d’autres projets pour sa prise en charge.

Le chantier de pavage de la décharge de Mbeubeuss se poursuit. Ces travaux font partie de l’embellissement. La devanture de Mbeubeuss n’est plus ce qu’elle était grâce à Promoged qui s’est investi pour débarrasser les ordures. 14 points de collecte ont été installés entre Malika et Keur Massar. A en croire Bakary Gadiaga, conseiller du maire, ceci va aider la commune. « Mbeubeuss a causé beaucoup de mal aux populations de Malika et de Keur Massar. Il y a donc une lueur d’espoir avec ce projet », dit-il. Pour Alassane Touré, Directeur de cabinet du maire de Keur Massar nord, c’est l’espoir qui renaît. « Nous sommes satisfaits de ces points de collecte. Il faut qu’ils soient démultipliés dans les 95 quartiers. Nous avons juste 6 points », note notre interlocuteur.

Les habitants saluent cette initiative mais le vrai problème reste l’insécurité qui règne à l’entrée de la décharge. « Ils ont construit un poste de police ici, pourquoi ne pas l’alimenter. Il y a une délinquance qui ne cesse de connaître de l’ampleur », regrette ces derniers. Les travaux de réhabilitation vont coûter 25 milliards de FCFA. Le dossier d’appel d’offre sera publié cette semaine, selon le Directeur du projet de Promotion de la gestion intégrée de l’économie des déchets solides au Sénégal. Pour Ibrahima Diagne, le Promoged va investir 1 milliard de FCFA dans les communes aux alentours de la décharge.

Les bailleurs de fonds ont validé les dossiers d’appel d’offres pour la réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. Ce sera un financement de plusieurs projets, dont 25 milliards pour la décharge de Mbeubeuss et 5 milliards pour les communes environnantes, dont les populations affectées seront indemnisées.

MOMAR CISSE